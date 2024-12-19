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Spor, Futbol

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Bozhan Memiş  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

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