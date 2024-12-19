Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper AkarsuAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.