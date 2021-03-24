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Spor, Futbol

Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde yer alıyor

Süper Lig’de sezonun bitimine 11 hafta kala kulüpler, 27 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Eyüp Karakuş   | 24.03.2021
Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde yer alıyor

Istanbul

Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 15 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor sezon içinde 3’er kez teknik adam değişikliği yaşandı.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'da 2’şer defa antrenör değişikliğine gidildi.

Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

5 büyük ligde toplam 33 kez teknik heyet değişti

Süper Lig’de yapılan 27 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

İngiltere’de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya’da 5, İtalya’da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu.

Almanya’da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı.

Fransa’da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

Avrupa’nın ilk 20 ülkesi arasında Süper Lig ilk sırada 

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig’i geçen ülke bulunmuyor.

Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig’in en yakın takipçisi konumunda.

Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor.

İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor.

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