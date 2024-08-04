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Spor, Futbol

Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, Ümraniye'de taraftarıyla buluştu.

Emrah Oktay  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra otobüsle Ümraniye'ye dönen takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir grup taraftar coşkuyla karşıladı.

Tesislerin girişinde duran otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon takımın başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile futbolcular, kupayla taraftarı selamladı.

Büyük sevinç ve coşku yaşayan futbolcu ve taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaptı.

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