Sivasspor'un konuğu Kayserispor

Sivas
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.
Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'nin yarınki maçta forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.