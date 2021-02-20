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Avustralya Açık tek kadınlar finalini Osaka kazandı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Jennifer Brady'yi 2-0 yenen Naomi Osaka, şampiyon oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.02.2021
Avustralya Açık tek kadınlar finalini Osaka kazandı

Ankara

2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady'yi 2-0 (6-4, 6-3) yenen 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka kazandı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finalinde, 2019 şampiyonu Japon Osaka ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan ABD'li Brady karşılaştı.

Osaka, rakibinin iki kez çift hata yaptığı 4. oyunda sıfıra karşı servis kırarak 3-1 öne geçti. Ancak Osaka'nın üst üste gelen basit hataları nedeniyle sonraki iki oyunu alan Brady, mücadeleye 3-3 denge getirdi.

Sonraki 3 oyunda iki tenisçi de zorlandı ancak servislerine tutunmayı başardı. Osaka, 15-40 geride olduğu 10. oyunu Brady'nin hataları sayesinde kazanarak ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

İkinci sete daha öz güvenli başlayan Osaka, Brady'nin zihinsel direncinin zayıflamasının da etkisiyle 9,5 dakika içinde 4-0 üstünlük kurdu. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Brady, ilk servislerinde ve puanlar sırasında daha agresif vuruşlar denedi. ABD'li raket, bu riskli oyununun karşılığında durumu 4-2 yaptı.

Puan kazandıran vuruşlardaki üstünlüğünü sürdüren ve daha az hata yapan Osaka, servis kırma avantajını koruyarak seti 6-3, 1 saat 17 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

23 yaşındaki Japon raket, Avustralya Açık'taki ikinci grand slam turnuvalarındaki dördüncü, kariyerindeki yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Osaka, açık dönemde (1968'den itibaren) Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam finalini de kazanmıştı.

Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

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