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Spor, Futbol, Koronavirüs

Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Halife Yalçınkaya   | 05.12.2020
Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivas

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

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