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Spor, Futbol

Sivasspor'da kombine fiyatları belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2019-2020 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin fiyatları belirlendi.

Serhat Zafer   | 01.07.2019
Sivasspor'da kombine fiyatları belirlendi

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda 4 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te eski kombine kart sahipleri için kombineler satışa sunulacak ve 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te satışlar kapanacak. 

11 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak, taraftarlar dilediği yerden kombinesini satın alabilecek.

Kombineler 75 ile 400 lira arasında satılacak 

Yeni sezonda geçerli olacak kombinelerin fiyatları ise Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75 lira, maraton üst C, D ve E blok 200 lira, maraton üst A, B, F ve G blok 150 lira, maraton alt C, D ve E blok 200 lira, maraton alt A, B, F ve G blok 150 lira, VIP B üst bayan tribün 75 lira, VIP B-E alt tribün ise 400 lira olarak belirlendi.

Kombine satışı www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Taraftarlara en fazla 5 kombine kart satışı yapılacak, sezon başladıktan sonra da kombine kart satışları devam edecek.

Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz'da Bolu'da toplanacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıkları için gerçekleştireceği kampların programı belli oldu. 

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü Bolu'da toplanacak Sivasspor, 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bolu'da günde çift antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak. 

Bolu kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihlerinde burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor, Hollanda kampında 3 hazırlık maçı yapacak. 

Sivas temsilcisi, Hollanda kampının ardından kente dönerek yeni sezona Sivas'ta hazırlanacak.

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