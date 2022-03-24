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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'e direkt çıkma ümidini yitirmedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'e direkt çıkma ümidini son haftalara kadar taşımak istediklerini belirtti.

İlyas Gün   | 24.03.2022
Samsunspor, Süper Lig'e direkt çıkma ümidini yitirmedi Kaynak: Samsuspor Kulübü

Samsun

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çapa, ligin son 9 haftasını çok iyi değerlendirmek istediklerini aktardı.

Taraftarların kendilerine inanmasını isteyen Çapa, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle şehir olarak yeniden kenetlendik. Bu galibiyet ikinci adımımızdı. Bandırmaspor maçında 3'üncü adımı atıp, koşarak sezon sonunu yakalamamız gerekiyor. Öncelik ilk 6 ama hala 9 maçımız var. Bu maçlarda olabilecek çok şey var. Sadece 5'inci veya 6'ncı olalım değil, her maçı kazanıp, sezon sonunu kaçıncı sırada bitirebiliriz, ona bakacağız. Ümit edelim bu süreçte biz güzel sonuçlar alırken, üstümüzdeki takımlar da puan kaybı yaşar. Biz de direkt Süper Lig'e çıkma ümidini son haftalara kadar taşımış oluruz." ifadelerini kullandı.

Çapa, Ümraniyespor ve Menemenspor maçlarında aldıkları mağlubiyetler nedeniyle kredilerinin tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ümraniyespor maçında aldığımız mağlubiyetin etkisi Menemenspor maçına da yansıdı. Peş peşe 2 mağlubiyet aldık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında daha önce yaşadığımız talihsizlikleri geride bırakmak zorundaydık. Erzurumspor maçında önceki karşılaşmalardan aldığımız dersleri sahada doğru uyguladık. Önemli olan bundan sonrası. Kalan 9 maça odaklanıp, maç maç, hesap yaparak gitmek lazım. Her maçın kendi hikayesi var. İyi şekilde hazırlanıp, Bandırmaspor karyısında taraftarlarımızı da statta görerek, o desteği gerçek anlamda hissetmek istiyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Çapa yönetiminde devam etti.

Isınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yapan futbolcular, antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

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