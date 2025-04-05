Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,787.80
BTC/USDT
82,887.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington’da Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor İsrailliler Tel-Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, Mourinho ve Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a bir maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza verdi.

Süha Gür  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
PFDK, Mourinho ve Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a bir maç ceza verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan derbiden sonra "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen Mourinho ile ilgili "Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir." kararını aldığı bildirildi.

Kurulun, Fred'e müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası, Mert Hakan Yandaş'a da rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Fenerbahçe sportif direktör Mario Branco'ya talimatlara aykırı hareketten 117 bin, antrenörlerden Salvatore Foti'ye rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 117 bin, Sandro Zufic'e ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

PFDK'nin sarı-lacivertli kulübe de çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 900 bin 750 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Talimat gereği verilen cezaları kupa maçlarında çekecek Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, yarın Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görevlerini yapabilecek.

Öte yandan PFDK, karşılaşmadan sonra disipline sevk edilen Galatasaray ile futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında kararını açıklamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem

Benzer haberler

Ligue 1'de Angers'i 1-0 yenen PSG, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ligue 1'de Angers'i 1-0 yenen PSG, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

PFDK, Mourinho ve Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a bir maç ceza verdi

RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi

Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için yarın sahaya çıkacak

Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için yarın sahaya çıkacak
Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor 1-1 berabere kaldı
Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak

Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet