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Spor, Futbol

Bodrum FK 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mustafa Kurt  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Bodrum FK 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Mert Cantürk - AA

Antalya

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın 21. dakikasında merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

26. dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.

39. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselerek topa kaleciden önce vuran Vilhena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Mücadeleyi Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.

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