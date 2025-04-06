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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
ikas Eyüpspor deplasmanda kazandı

Mersin

İlk yarı 

15. dakikada Ampem'in pasıyla topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada Boutobba'nın kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Cemali Sertel topu altıpasa gönderdi. Bu bölgedeki Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Eyüpspor öne geçti. Hatayspor'un kendi ceza sahası önünden, sol taraftan kullandığı serbest atışta Massanga, meşin yuvarlağı kaleci Bekaj'a çıkardı. Bekaj'ın pasıyla tekrar topla buluşan Massanga'nın pas vermek istediği meşin yuvarlak, Görkem Sağlam'a çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

39. dakikada Hatayspor, Bamgboye'nin ceza sahası dışında sol çaprazda düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Görkem Sağlam'ın vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Ampem'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Emre Mor'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

49. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Bekaj ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

53. dakikada Ampem'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

79. dakikada Görkem Sağlam'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Boutobba'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer topu çeldi. Altıpas içerisine düşen meşin yuvarlağı Robin Yalçın uzaklaştırdı.

90. dakikada Hatayspor, ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rui Pedro'nun yerden vuruşunda, Berke Özer meşin yuvarlağı son anda önledi.

Karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 kazandı.

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