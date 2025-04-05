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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Metin Arslancan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

1. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın kale önüne yaptığı ortada altıpasın bir adım gerisinden Kramer'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Çağdaş Altay, pozisyonun başlangıcında Kramer'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakika Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Kramer'in şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ön direkte Kramer'in kafa vuruşunu arka direkte Aleksic tamamlamak istedi ancak oyuncunun boş pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta top üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı frikikte top, az farkla üstten dışarı gitti.

55. dakikada Kramer'den aldığı pasla ceza sahasına giren Pedrinho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu araya girdi. Oyuncunun dokunduğu topa Yusuf Sarı hamle yapmak isterken Aleksic'in müdahalesiyle Yusuf ceza sahası sol çaprazında yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sol alt köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada Kemen, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkaran Yusuf Sarı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

81. dakikada Konyaspor'da ceza sahası dışı sol çaprazdan Pedrinho'nun kullandığı frikikte, kaleci Muhammed Şengezer iyi bir refleksle topu kornere çeldi.

90. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında, ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağına gelen topu uzanarak çıkardı ve mutlak bir golü önledi.

RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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