Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Konya
2. dakikada konuk ekip Samsunspor, 1-0 öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Oğulcan Ülgün'den topu kapan Celil Yüksel'in pasında Bola'nın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
36. dakikada yarı sahasından atılan topa hareketlenen Moundilmadji'nin ceza yayı önünde kaleci Slowik'in üzerinden aşırttığı topu Bazoer, çizgi önünden çıkardı.
45+2. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı kornerde Adil Demirbağ'ın ceza alanında kafa vuruşunda top, direğin dibinden dışarı çıktı.
45+3. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasında pasında Moundilmadji'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Slowik gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Yusuf Erdoğan'ın defanstan seken topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada sağ kanattan hareketlenen Holse'nin pasında Emre Kılınç'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
79. dakikada Pedrinho'nun kaleye uzak noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
Karşılaşmayı, Reeder Samsunspor 1-0 kazandı.
"Evimize yüzümüzde bir gülücükle dönüyoruz"
Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, aldıkları galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanın zorluğunu bildiklerini dile getirdi.
Karşılaşmanın çetin mücadelelere sahne olduğuna işaret eden Reis, şöyle konuştu:
"Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok gururlu ve mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Çünkü çok iyi savaştık. Birinci yarıda önde basmış olduğumuz bir pozisyonda kazandığımız topla birlikte Bola'nın attığı bir gol, Bola da ben de şaşırdım. Ona da bana da sürpriz oldu. İlk yarıda çok net iki pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık ikinci yarı biraz daha rahat ve kolay geçecekti. Ancak o şansı değerlendiremedik. Takım elinden gelenin en iyisini gösterdi ve çok güzel mücadele etti. Hanemize artı 3 puan daha ekledik. Evimize yüzümüzde bir gülücükle dönüyoruz."
Reis, takımdaki atmosferi koruyup, yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.