Samsunspor Gaziantep FK'yi 1-0 yendi

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor arasında oynanan maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirildi.
İlk yarı
5. dakikada Samsunspor öne geçti. Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Holse'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu: 0-1.
20. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
72. dakikada Maxim'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
76. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Bola'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma, konuk ekip Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.