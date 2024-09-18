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Spor, Futbol

Samsunspor evinde 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Samsunspor evinde 3 puanı aldı Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

20. dakikada Onur Ergün'ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada misafir takımın atağında Kemen'in ceza sahası dışından sert şutunda, defansa çarparak yön değiştiren topu kaleci Okan Kocuk son anda yatarak bloke etti.

60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında kaleci Okan Kocuk'un tokatladığı topa, Onur Ergün kafayla vurdu. Ağlara doğru giden meşin yuvarlağı, Zeki Yavru kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

65. dakikada Samsunpor 1-0 öne geçti. Bola'nın uzun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelere gönderdi.

72. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine ortasına iyi yükselen Van Drongelen kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Samsunspor, maçı 2-0 kazandı.

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