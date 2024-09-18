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Spor, Futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı.

Emre Doğan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın üye ülke federasyonlarının üst yönetimleriyle gerçekleştirdiği UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında organize edilen toplantıya TFF adına başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra başkan vekili Ceyhun Kazancı, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA üyesi 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticileri yer aldı.

UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yönetimsel ve finansal açılardan mercek altına alındı. Toplantıda ayrıca Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve yaşanan son gelişmeler değerlendirilip görüş alışverişinde bulunuldu.

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