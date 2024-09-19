Dolar
34.07
Euro
37.99
Altın
2,559.43
ETH/USDT
2,334.50
BTC/USDT
60,414.00
BIST 100
9,774.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edilirken, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, deplasmanda Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti.

Emre Doğan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi

İstanbul

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter ise deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Valiler Kararnamesi ile 16 kente yeni vali atandı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 24 terör hedefi imha edildi
8 yıl süren Nurcan Arslan cinayeti davasında karar
Dışişleri Bakanı Fidan, AA Editör Masası'na konuk olacak

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile sözleşme imzaladı

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: Muhteşem taraftarlarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize inanıyorum

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: Muhteşem taraftarlarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize inanıyorum
Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Kiğılı oldu

Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Kiğılı oldu
Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor

Futbolda "beyin sarsıntısı farkındalık kampanyası" başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet