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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Mevlid-i Nebi Konferansı"nda konuşuyor.
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Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milli okçularla buluştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi.

Emre Doğan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milli okçularla buluştu

İstanbul

Okçular Vakfından yapılan açıklamaya göre, vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna Erdoğan ve milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, vakfın yöneticileri ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile milli takım teknik ekibi katıldı.

Bilal Erdoğan ile Haydar Ali Yıldız, yaptıkları açıklamada, sporcuları tebrik ederek, Türkiye'nin spordaki gücünün özellikle okçuluk branşında dünya çapındaki başarılarla pekiştiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını da dile getirdi.

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