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Spor, Futbol

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Emre Ayvaz  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Sakarya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.

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Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

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