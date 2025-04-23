Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Sakarya
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek'teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir. Hoş geldin İrfan Buz." ifadelerine yer verildi.
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Ligde 45 puan ve averajla 15. sırada yer alan Sakaryaspor, 27 Nisan Pazar günü Erzurumspor FK'yı konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.