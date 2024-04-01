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Spor, Futbol

PFDK'den Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verdi.

Hilmi Sever  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
PFDK'den Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.

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