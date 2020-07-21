Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcular Emre, Ozan ve Vedat Muric PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Vedat Muric'i PFDK'ye sevk etti.

Emre Doğan   | 21.07.2020
Fenerbahçeli futbolcular Emre, Ozan ve Vedat Muric PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Vedat Muric'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan'ın ligin 33. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz, aynı müsabakada kırmızı kart gören Vedat Muric'in ise kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca 33. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve futbolcuları disipline gönderdi.

PFDK'ye sevk edilen başkan, yönetici, antrenör ve futbolcular şöyle:

Başkan: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü), Hasan Kartal (Çaykur Rizespor)

Yönetici: Yusuf Günay (Galatasaray), Sinan Öznur (Göztepe), Ali Haydar Er, Cem Kuyumcu, Sinan Mete (Çaykur Rizespor), Emrah Tok (Trabzonspor)

Antrenörler: Mustafa Sarp, Nezih Ali Boloğlu (İttifak Holding Konyaspor), Kaan Arısoy (Medipol Başakşehir)

Futbolcular: Ali Turan, Selim Ay, Erdon Daci, Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Eljero Elia, Gökhan İnler, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile 3 yönetici, 2 antrenör ve 1 futbolcunun talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor'un yanı sıra Adana Demirspor ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 165 olarak güncellendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Benzer haberler

Fenerbahçeli futbolcular Emre, Ozan ve Vedat Muric PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcular Emre, Ozan ve Vedat Muric PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
BAL kulüpleri, TFF önünde basın açıklamasında bulundu: TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır

BAL kulüpleri, TFF önünde basın açıklamasında bulundu: TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır