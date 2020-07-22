Mariano Galatasaray'da son antrenmanına çıktı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası Mariano, teknik direktör Fatih Terim, antrenörler ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Mariano, sarı-kırmızılı formayla 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiponluğu kazandı.
Teknik direktör Fatih Terim'in bir süre özel olarak sohbet ettiği Mariano'yu, takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.