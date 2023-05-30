Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti
Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0
NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.
Gelecek haftanın programı:
3 Haziran Cumartesi
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)