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Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yayındayız. Galatasaray taraftarları Sakarya Demokrasi Meydanı’nda takımlarının 23. şampiyonluğunu kutluyor
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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Murat Kaya  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0

NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.

Gelecek haftanın programı:

3 Haziran Cumartesi

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

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