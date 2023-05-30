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Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yayındayız. Galatasaray taraftarları Sakarya Demokrasi Meydanı’nda takımlarının 23. şampiyonluğunu kutluyor
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Spor, Futbol

Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle son dönemde Türk teknik adamların bu kulvardaki başarısı devam etti.

Ercan Çakar  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor Fotoğraf: Volkan Furuncu - AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı ekibin Okan Buruk yönetiminde ipi göğüslediği ligde, son 16 sezonda takımlar Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor ve 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un başında bulunduğu Galatasaray şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de 65 sezonun 30'unda Türk, 35'inde ise yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam Zico

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

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