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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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