Dolar
20.62
Euro
22.14
Altın
1,959.14
ETH/USDT
1,899.90
BTC/USDT
27,707.00
BIST 100
4,951.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray kafilesi İstanbul Havalimanı’na geldi.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola

Istanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, oylamada Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United), Roberto De Zerbi (Brighton) ve Marco Silva'yı (Fulham) geride bırakan Guardiola, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan ve İngiltere Federasyon Kupası'nda finale kalan Manchester City'yi 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de taşıyan Guardiola, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarının ardından kariyerinde 4. kez bu ödülü kazandı.

Guardiola, bu ödülü üçer kez elde eden Portekizli Jose Mourinho ve Fransız Arsene Wenger'i geride bıraktı. Sir Alex Ferguson, 11 kezle ödülü en fazla kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili tarlalara zarar verdi

Benzer haberler

İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola

İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Josep Guardiola

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti
Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaştı

Galatasaray 23. şampiyonluğuna ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet