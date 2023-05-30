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Spor, Futbol

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Mustafa Kurt - AA

Antalya

Karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası içerisine gönderdiği top, kaleye yönelince kaleci Yusuf Karagöz yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği pasta buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunu kaleci Erdem Canpolat, iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya, gelişine vuran Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

60. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, topu ceza sahası içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

65. dakikada Kasımpaşa maçta öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in pasında topla ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2

78. dakikada Kasımpaşa iki farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall, topu ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşma, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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