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Spor, Futbol

Trabzonspor, Giresunspor'u 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

Atakan Çıtlak  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Trabzonspor, Giresunspor'u 4 golle geçti Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

Giresun

Maçın 9. dakikasında Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada sağ kanattan Trezeguet ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında Eren Elmalı top kale önüne çevirdi. Umut Bozok dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

68. dakikada Visca'nın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yandan auta gitti.

70. dakikada Bakesetas'ın defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, Kadir Seven'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

72. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan şutunda top filelere gitti: 0-4

74. dakikada Kuwas'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Faruk Can Genç dokunarak topu filelere gönderdi: 1-4

80. dakikada Faruk Can Genç'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Bajic'in uygun pozisyonda kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.


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