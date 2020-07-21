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Spor, Futbol

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Emre Doğan   | 21.07.2020
TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, play-off'ta finale yükselecek takımların belli olacağı müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

26 Temmuz Pazar:

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

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