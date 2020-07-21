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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.

Emre Doğan   | 21.07.2020
Beşiktaş'tan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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