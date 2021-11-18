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Spor, Futbol

PFDK, MKE Ankaragücü oyuncusu Owusu'ya 2 maç men cezası verdi

Ercan Doğan   | 18.11.2021
PFDK, MKE Ankaragücü oyuncusu Owusu'ya 2 maç men cezası verdi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kwabena Owusu'ya 2 maç men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği hakareti nedeniyle Owusu'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.


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