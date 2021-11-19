Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
Spor Toto 1. Lig
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Nazilli Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)
21 Kasım Pazar:
13.00 Eskişehirspor-Pendikspor (Eskişehir Yeni)
13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (Şanlıurfa GAP)
13.00 Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu (Kırklareli Atatürk)
13.00 Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor (Pazar İlçe)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
21 Kasım Pazar:
13.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)
13.00 Bodrumspor-Somaspor (Bodrum İlçe)
13.00 Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kahramanmaraşspor-Adıyaman FK (7 Ocak)
13.00 Sivas Belediyespor-Niğde Anadolu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-İnegölspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor (Fatsa İlçe)
13.00 Arnavutköy Belediyesispor-Kahta 02 (Bolluca)
21 Kasım Pazar:
13.00 Formül Erbaaspor-Hendekspor (Erbaa)
13.00 Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK (Minareli Çavuş)
13.00 Batman Petrolspor-Elazığspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor (Hopa İlçe)
13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor (Polatlı İlçe)
13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (İzmir Atatürk)
2. Grup:
21 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa (Şile)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dağılgan) (Seyircisiz)
13.00 Yomraspor-Altındağspor (Yomra İlçe)
13.00 Çarşambaspor-52 Orduspor FK (Çarşamba Şehir)
3. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Faruk Çelik)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
21 Kasım Pazar:
13.00 Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu ( Ceyhan İlçe)
13.00 Edirnespor-Kardemir Karabükspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Gümüşhanespor-Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor ( Yeni Ordu)
13.00 Ağrı 1970-Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Modafen-Fethiyespor (Alemdağ)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.