Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.