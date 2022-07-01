Dolar
16.75
Euro
17.44
Altın
1,796.38
ETH/USDT
1,049.10
BTC/USDT
19,276.00
BIST 100
2,439.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor. Ankara’da sağanak etkili oluyor. Pursaklar
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti

Ercan Doğan   | 01.07.2022
Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti Fotoğraf: Medipol Başakşehir

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Kurum, selden etkilenen Karabük'te açıklama yaptı: Erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı uzaklaştırdık

Benzer haberler

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti

Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak
Beşiktaş'ta yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

Beşiktaş'ta yeni sezon forma tanıtımı yapıldı
Celta Vigo'da sözleşmesi feshedilen, Getafe'nin istemediği Okay Yokuşlu takımsız kaldı

Celta Vigo'da sözleşmesi feshedilen, Getafe'nin istemediği Okay Yokuşlu takımsız kaldı