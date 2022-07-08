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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Emrah Oktay   | 08.07.2022
Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

İstanbul

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.

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