Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,623.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Atiba Hutchinson: Ümraniye'deki her şeyi özledim

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.03.2020
Atiba Hutchinson: Ümraniye'deki her şeyi özledim Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katıldı.

Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız." diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyen Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ülkesi Kanada'da da hayatın durma noktasına geldiğini belirten Hutchinson, "Kanada'da da ülkenin büyük bir kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 756 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Atiba Hutchinson: Ümraniye'deki her şeyi özledim

Atiba Hutchinson: Ümraniye'deki her şeyi özledim

Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

İngiliz eski futbolcu Les Ferdinand: Beşiktaş adam olduğum kulüptür

UEFA Başkanı Ceferin, futbol sezonlarının akıbetini değerlendirdi: Üç seçenek var

UEFA Başkanı Ceferin, futbol sezonlarının akıbetini değerlendirdi: Üç seçenek var
Fatih Terim'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Fatih Terim'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Ajaxlı futbolcu 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Ajaxlı futbolcu 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı