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Spor, Futbol

Futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Duygu Avunduk   | 29.03.2020
Futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

Trabzon

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara yardımda bulundu.

Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti.

Muhtar Hayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

Yazıcı'nın hayırsever bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Hayır, futbolcuya yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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