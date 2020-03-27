Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
91,454.14
Altın
1,623.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde Cuma Hutbesi irat ediyor
logo
Spor, Futbol

Buse Terim Bahçekapılı babası Fatih Terim'in durumunun iyiye gittiğini duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Ercan Çakar   | 27.03.2020
Buse Terim Bahçekapılı babası Fatih Terim'in durumunun iyiye gittiğini duyurdu

Istanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 23 Mart'tan bu yana hastanede tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler
KOAH hastalarına koronavirüs uyarısı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler

Sağlık Bakanlığından çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için ailelere öneriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine 'koronavirüsle mücadele' çağrısı

İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine 'koronavirüsle mücadele' çağrısı
Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 378'e yükseldi