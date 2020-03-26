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Spor

Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Erkan Tiryaki   | 26.03.2020
Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.



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