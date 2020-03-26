Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
İstanbul
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
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