Euro
8.98
Dolar
7.69
BIST 100
1,102.65
Altın
1,867.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF: Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir

TFF'den yapılan açıklamada, "Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir. Bugüne kadar atanan tüm kurullarımız da özgür iradeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Süha Gür   | 23.09.2020
TFF: Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli yayın organlarında TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin hakem atamalarıyla ilgili MHK'yi etkilediğine dair asılsız iddiaların yer aldığı vurgulandı.

Federasyonun, atadığı MHK ile sezona başladığı ve kurulun bağımsız atamayla görevlendirmelerine saygı ve destek verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir. Bugüne kadar atanan tüm kurullarımız da özgür iradeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür söylemlerin sezon başında ortaya atılması manidardır. Çünkü federasyonumuzun daha önce defalarca belirttiği gibi elinde her türlü belge, bilgi ve delili olanlar; Türkiye Futbol Federasyonuna, gerekli mercilere ve yasal yollara başvurabilirler. Kamuoyunu yanıltmaya ve güven ortamını bozmaya yönelik bu tarz mesnetsiz iddiaları gündeme getirmenin Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor

Benzer haberler

Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

TFF: Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir

Galatasaray'a yeni sponsor

Rıza Çalımbay MKE Ankaragücü maçına odaklandı

Rıza Çalımbay MKE Ankaragücü maçına odaklandı
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında
Galatasaray Avrupa'da 287. kez sahne alıyor

Galatasaray Avrupa'da 287. kez sahne alıyor