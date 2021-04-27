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Spor, Futbol

Mustafa Denizli'den Altay Kulübünün çağrısına yanıt: Bu daveti geri çevirmem çok kolay değil

Teknik direktör Mustafa Denizli, "Bu sezon pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil." dedi.

Berad Büyük   | 27.04.2021
Mustafa Denizli'den Altay Kulübünün çağrısına yanıt: Bu daveti geri çevirmem çok kolay değil

İstanbul

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu söyledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun takımın teknik direktörü olması konusunda çağrısından sonra açıklama yapan Mustafa Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

Altay yöneticilerinden iki ricası olduğunu belirten Denizli, şöyle devam etti:

"Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ve en önemlisi benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını rica ediyorum."

"Bu iki önemli konuda şart yerine getirildiğinde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye hazırım." diyen Denizli, kulüp başkanı ile bir araya gelip nihai kararı vereceklerini sözlerine ekledi.

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