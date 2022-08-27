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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 27.08.2022
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı Fotoğraf: Celal Güneş - AA

İstanbul

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, "Yaklaşık bir seneyi geçen sürede MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene de güzel günler yaşadık ve şampiyon olarak MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak bize nasip oldu. Ligde henüz 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü'nden istifa ettim. Bundan sonraki maçlarında Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Bugünkü mağlubiyetten dolayı camiadan özür diliyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bu sene takımı her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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