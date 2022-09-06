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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren saldırgan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Serdar Açıl, Tanju Özkaya   | 06.09.2022
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren saldırgan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Ankara

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından, tribünden sahaya atlayıp Beşiktaşlı oyunculara fiziki müdahalede bulunan şüpheli B.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olayın geçmişi

Ankara Eryaman Stadyumu'nda önceki gün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılaması sona erip hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri de uygulanan B.Ö'nün serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

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