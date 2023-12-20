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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin'den Emre Belözoğlu açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Halil İbrahim Avşar  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin'den Emre Belözoğlu açıklaması

Ankara

Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aytekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir."

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