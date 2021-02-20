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Spor, Futbol

Milli yüzücü Beril Böcekler, 400 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Beril Böcekler, Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda 400 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle hem Türkiye rekoru kırdı hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

Cihan Demirci   | 20.02.2021
Milli yüzücü Beril Böcekler, 400 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Edirne

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalarda, ENKA Spor Kulübünün sporcusu Beril, 4.06.64'lük derecesiyle 400 metre serbest kategorisine Olimpiyat A Barajını geçmeyi başardı. Beril, ayrıca 17-18 ve 19+ Yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Milli yüzücü, daha önce de 800 ve bin 500 metre serbestte de olimpiyat A barajını geçmişti.

Organizasyonda ENKA Spor Kulübünün yüzücüleri kırdığı Türkiye rekorlarıyla dikkati çekti. Merve Tuncel 200 metre serbestte 1.59.70, 200 metre kelebek stilde ise 2.11.54'lük dereceleriyle 15-16 yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı. Defne Taçyıldız 200 metre kelebekte 17-18 Yaş ve 19+ yaş kategorilerinde 2.09.37'lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olmayı başardı.

Erkeklerde ise Yiğit Aslan 400 metre serbest stilde 3.51.08'lik deresiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekorunu eline geçirdi.

Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları'nda müsabakalar yarın sona erecek.

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