Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez'de kaldı.
22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler'in kaptırdığı topu önünde bulan Frey'in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.
33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp'ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.
54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.
87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi.
Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 9 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 3 gol gördü.
Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı.
Antwerp'te Gerkens rövanşta yok
Belçika ekibi Antwerp'te sarı kart ceza sınırında olan Pieter Gerkens Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Gerkens, 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.