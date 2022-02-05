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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer maç sonunda açıklamalarda bulundu
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Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Emre Doğan, Hilmi Sever   | 05.02.2022
Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e yenildi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Maçın 9. dakikasında Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Berisha'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Osayi, kaleci Volkan Babacan'a faul yaptı.

61. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli, ceza sahasındaki Berkay'a yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden ve rakibinden kurtaran Berkay'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

72. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrılarak Fenerbahçe ceza sahasına yaklaştı. Ceza yayı önünde açısını düzelten Berkay şutunu atarkenı, kaleci Berke soluna gelen topu uzanarak iki hamlede kontrol etti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Bu sonuçla Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. Ligde 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.

Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir'e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.

Crespo, Giresunspor maçında cezalı

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunan Crespo, 24. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Süper Lig'de bu sezon 4. sarı kartını gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25. haftada GZT Giresunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Ozan Tufan, tekrar Fenerbahçe formasıyla sahada

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, 174 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmanın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil edilen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 15 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında çıkmış, bu karşılaşmanın ardından da Watford'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesinin ardından başkan Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca oyundan alınan futbolcuları da protesto etti.

Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet özlemi son buldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, puanını 37'ye yükseltti ve aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla önüne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk maçında da rakibini 2-0 yenmişti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı ilk maçı kazandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

Berkay Özcan gol sayısını 3'e yükseltti

Turuncu-lacivertli ekibin orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, bu sezon ligdeki 3. golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

Berkay, mücadelenin 61. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Berkay, Medipol Başakşehir'in Antalya deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede de iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Tolga Ciğerci cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Tolga Ciğerci, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Tolga, turuncu-lacivertli ekibin sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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