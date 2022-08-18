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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor deplasmanda Malmö'ye 3-1 mağlup oldu

Bilal Acar   | 18.08.2022
Demir Grup Sivasspor deplasmanda Malmö'ye 3-1 mağlup oldu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Malmö

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 mağlup oldu.

İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö karşısında ilk yarıyı 2-1 yenik kapattı.

18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0

23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.

30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1

42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.

68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1

73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı.

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