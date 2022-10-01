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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Muhammed Boztepe   | 01.10.2022
Medipol Başakşehir deplasmanda galip Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chouiar, MKE Ankaragüçlü oyuncuların yaptığı hata sonucu orta sahada kaptığı topu Okaka ile buluşturdu. Okaka, ceza sahası dışından düzgün vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

23. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Radakovic'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan tehlikeyi önledi.

İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahasında Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonucu hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci topu sağ direk dibinden filelere yollayarak 1-1 beraberliği sağlarken, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü yemiş oldu.

63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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