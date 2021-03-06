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Spor, Futbol

Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000 gol istatistiği

Süper Lig'deki ilk golünü 1982-1983 sezonunda 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında Metin Şahin ile atan Antalyaspor, 1000. golünü Fredy ile 2020-2021 sezonunda yine sarı-lacivertlilere karşı aynı skorla sona eren mücadelede kaydetti.

Oktay Özden   | 06.03.2021
Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000 gol istatistiği

Antalya

Süper Lig'de 25'inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.

Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.

Antalyaspor'un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021'de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçti.

En gollü sezonu 2015-2016

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.

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